Атака БПЛА на Белгородскую и Курскую области 18 октября 2023: что известно

Вражеские беспилотники атаковали сразу несколько русских регионов утром среды, 18 октября 2023 года.Ранним утром среды, 18 октября 2023 года, десятки украинских беспилотников были запущены в сторону русской территории, и некоторые из них снова были сбиты в Белгородской и Курской областях.