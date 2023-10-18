Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

5 941 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иван Петров
    Конечно прислали, сам Пентагон мне писал, Байден своей рукой подписал текст, это тебе не в носу ковыряться, фирма вен...Банку России дали...
  • Елена Бреслова
    неужели на родину подался?Нападал сзади рад...
  • Юрис Хартманис
    А Иран?Перед вылетом Пут...

Атака БПЛА на Белгородскую и Курскую области 18 октября 2023: что известно

Атака БПЛА на Белгородскую и Курскую области 18 октября 2023: что известно

Вражеские беспилотники атаковали сразу несколько русских регионов утром среды, 18 октября 2023 года.Ранним утром среды, 18 октября 2023 года, десятки украинских беспилотников были запущены в сторону русской территории, и некоторые из них снова были сбиты в Белгородской и Курской областях.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх