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В Оренбурге мужчин заподозрили в кражах авто — соучастники могут быть причастны к кражам в Татарстане

В Оренбурге мужчин заподозрили в кражах авто — соучастники могут быть причастны к кражам в Татарстане

В Орренбургской области задержали четверых ранее судимых мужчин по подозрению в серии краж иномарок. Полиция подозревает, что соучастники могут быть причастны к кражам автомобилей в Татарстане и Башкортостане с 2019 по 2022 годы, сообщает МВД Медиа.

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