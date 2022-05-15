В Оренбурге мужчин заподозрили в кражах авто — соучастники могут быть причастны к кражам в Татарстане

В Орренбургской области задержали четверых ранее судимых мужчин по подозрению в серии краж иномарок. Полиция подозревает, что соучастники могут быть причастны к кражам автомобилей в Татарстане и Башкортостане с 2019 по 2022 годы, сообщает МВД Медиа.