Захарова указала, что контрнаступление ВСУ оказалось успешным только для России

Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказалось успешным для России, а не для Киева. Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова главы офиса украинского президента Андрея Ермака.