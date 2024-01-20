Захарова указала, что контрнаступление ВСУ оказалось успешным только для России

Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказалось успешным для России, а не для Киева. Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова главы офиса украинского президента Андрея Ермака.
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