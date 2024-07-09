В губернаторскую кампанию в Липецке вмешались силовики

Липецкие власти подключают силовиков для нейтрализации КПРФ на губернаторских выборах. По словам одного из народных избранников Николая Быковских, ему позвонили из отдела «К» (подразделение по борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий) и сообщили о поступившем на него заявлении из правительства региона.
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