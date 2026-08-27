«Крылья Советов» о Wildberries: «Информация о возможном прекращении сотрудничества не соответствует действительности. Это наш надежный партнер, выполняющий свои обязательства»

« Крылья Советов » опровергли информацию о прекращении сотрудничества с маркетплейсом Wildberries. «ПФК «Крылья Советов» сообщает: Информация о том, что клуб «Крылья Советов» может прекратить сотрудничество с компанией Wildberries, которая появилась в одном из телеграм-каналов без каких-либо подтверждающих фактов и начала тиражироваться в СМИ, не соответствует действительности.