В Ленинградской области этническая банда держит в страхе целое село - русские дети вынуждены ходить парами, чтобы обеспечить себе безопасность.
Дети мигрантов держат в страхе русское село. Управы на банду малолеток нет
Комментарии
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N
Nata
Не парочку, а всю диаспору!
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6 час.
Нургуль Калыгулова
ДЕПОРТИРОВАТЬ ВМЕСТЕ С РОЛИТЕЛЯМИ НА РОДИНУ!
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1 час.
Кусаин Альменов
на мигрантах кормится большая толпа чиновников и представителей правоохранительных органов. Вот поэтому и управы нет на бандитов-мигрантов. Чиновники и представители правоохранительных органов полиции-суда-прокуратуры не хотят терять статью дополнительных доходов. Свой карман им ближе и родней, чем местное население.
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31 мин.
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