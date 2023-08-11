Дети мигрантов держат в страхе русское село. Управы на банду малолеток нет

Кусаин Альменов

на мигрантах кормится большая толпа чиновников и представителей правоохранительных органов. Вот поэтому и управы нет на бандитов-мигрантов. Чиновники и представители правоохранительных органов полиции-суда-прокуратуры не хотят терять статью дополнительных доходов. Свой карман им ближе и родней, чем местное население.