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Мостовой занят своим трансфером, а больше взламывать оборону Евсеева некому. Прогноз на «Зенит» — «Динамо» Мх

Мостовой занят своим трансфером, а больше взламывать оборону Евсеева некому. Прогноз на «Зенит» — «Динамо» Мх

Среди резервистов чемпиона, естественно.«Динамо» Евсеева в третьем туре группового этапа Кубка России отправится в гости к действующему чемпиону страны — «Зенит».

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