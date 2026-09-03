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Каллас выступила против реформации Францией и ФРГ дипслужбы ЕС

Каллас выступила против реформации Францией и ФРГ дипслужбы ЕС

Глава евродипломатии Кая Каллас выступила против инициативы Франции и Германии по реформированию внешнеполитической службы Европейского союза, так как опасается, что в таком случае контроль со стороны Европейской комиссии усилится.

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