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«Милан» и «Ювентус» сыграли вничью в матче чемпионата Италии 6 сентября 2024 года

«Милан» и «Ювентус» сыграли вничью в матче чемпионата Италии 6 сентября 2024 года

6 сентября 2024 года в рамках очередного тура чемпионата Италии по футболу на стадионе «Сан-Сиро» в Милане состоялся матч между командами «Милан» и «Ювентус».

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