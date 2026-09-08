Во Франции ограбили музей Ренуара

В городе Кань-сюр-Мер на юге Франции неизвестные ограбили дом-музей Пьера Огюста Ренуара. Как сообщает телеканал TF1 со ссылкой на мэра коммуны: "В ранние утренние часы во вторник 8 сентября в музее Огюста Ренуара в Кань-сюр-Мер произошло ограбление.