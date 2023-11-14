Арестович назвал Украину страной «беззакония, коррупции, аморальности и полным отсутствием смысла»

Бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович во вторник, 14 ноября, заявил, что в войне не может победить страна «с таким уровнем беззакония, коррупции, аморальности и полным отсутствием смысла», как на Украине, – сообщают украинские СМИ.