Бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович во вторник, 14 ноября, заявил, что в войне не может победить страна «с таким уровнем беззакония, коррупции, аморальности и полным отсутствием смысла», как на Украине, – сообщают украинские СМИ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии