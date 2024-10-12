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В Орле момент разгрома остановки общественного транспорта попал на камеру

В Орле момент разгрома остановки общественного транспорта попал на камеру

В социальных сетях появилось видео, снятое поздним вечером в Орле. На нём видно, как группа молодых людей, предположительно подростков, громит остановку общественного транспорта, расположенную возле музея И.

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ТГ
Татьяна Гусева
Потому, что должны быть ночные патрулирования улиц машинами с нарядами полиции.
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