В Орле момент разгрома остановки общественного транспорта попал на камеру

В социальных сетях появилось видео, снятое поздним вечером в Орле. На нём видно, как группа молодых людей, предположительно подростков, громит остановку общественного транспорта, расположенную возле музея И.
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