Бастрыкин увидел видео, которое появилось в соцсетях и телеграм-каналах. Оно, предположительно, сделано в Петербурге.
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Бастрыкин увидел видео, которое появилось в соцсетях и телеграм-каналах. Оно, предположительно, сделано в Петербурге.