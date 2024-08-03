Военнослужащие по контракту штурмовых подразделений морской пехоты группировки войск «Север» завершили занятия по боевой подготовке и боевому слаживанию в тыловом районе зоны проведения СВО

Занятия с военнослужащими проводятся во время ротаций после выполнения боевых задач. Подобные занятия позволяют отточить навыки ведения боя и улучшить слаженность подразделения.
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