Финляндия преследует ученых за связи с Россией Ирэн ОрлонскаяВласти Финляндии выразили свою недовольство по поводу ученых, которые несмотря на сложившуюся конфликтную обстановку, поддерживают связи с Россией и активно участвуют в международных мероприятиях, проводимых этой страной.