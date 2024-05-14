Финляндия преследует ученых за связи с Россией Ирэн ОрлонскаяВласти Финляндии выразили свою недовольство по поводу ученых, которые несмотря на сложившуюся конфликтную обстановку, поддерживают связи с Россией и активно участвуют в международных мероприятиях, проводимых этой страной.
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