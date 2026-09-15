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«Молодежь учится моей мудрости»: Волочкова объяснила, почему стала мемом у зумеров

«Молодежь учится моей мудрости»: Волочкова объяснила, почему стала мемом у зумеров

Волочкова заявила, что гордится мемным статусом среди зумеров Балерина Анастасия Волочкова призналась, почему так часто повторяет в интервью одни и те же фразы, которые в Сети уже стали мемами.

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