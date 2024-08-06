Петербургский депутат призвал лишать прав за отсутствие триколора на автономерах

Политик назвал такую практику неуважением к государственной символике. Депутат Законодательного собрания Петербурга Павел Крупник предложил наказывать автомобилистов, которые ездят на машинах с номерами без российского триколора.
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