Ермак: сделка по ископаемым будет заключена, когда США сочтут удобным

Сделка по полезным ископаемым Украины будет заключена, когда Соединенные Штаты сочтут это удобным. С соответствующим заявлением после переговоров с американской делегацией в Джидде (Саудовская Аравия) выступил руководитель офиса украинского президента Андрей Ермак.