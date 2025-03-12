Ермак: сделка по ископаемым будет заключена, когда США сочтут удобным

Сделка по полезным ископаемым Украины будет заключена, когда Соединенные Штаты сочтут это удобным. С соответствующим заявлением после переговоров с американской делегацией в Джидде (Саудовская Аравия) выступил руководитель офиса украинского президента Андрей Ермак.
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