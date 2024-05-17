5 главных правил обращения с пьяной девушкой

Как вести себя, что можно делать, а от чего лучше отказаться, когда твоя девушка пьяна? ПОРОЙ ЖЕНЩИНА НАПИВАЕТСЯ В СТЕЛЬКУ ВОВСЕ НЕ ПОТОМУ, ЧТО У НЕЕ В АНАМНЕЗЕ ПОЛК РОДСТВЕННИКОВ-АЛКОГОЛИКОВ, ИЛИ ОНА ГЛУПА И НАКИДАЛАСЬ В ОТМЕСТКУ ТЕБЕ, ЖЕЛАЯ ЧТО-ТО ТАМ ДОКАЗАТЬ.
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