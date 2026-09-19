Американские военные едва не спровоцировали войну с Китаем из-за галлюцинации чат-бота

F-16 Fighting Falcon / © U.S. Navy Согласно новому расследованию CNN, произошел чрезвычайно опасный инцидент, связанный с Тихоокеанским командованием специальных операций США, который едва не привел к международному военному кризису.
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