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Американские военные едва не спровоцировали войну с Китаем из-за галлюцинации чат-бота

Американские военные едва не спровоцировали войну с Китаем из-за галлюцинации чат-бота

F-16 Fighting Falcon / © U.S. Navy   Согласно новому расследованию CNN, произошел чрезвычайно опасный инцидент, связанный с Тихоокеанским командованием специальных операций США, который едва не привел к международному военному кризису.

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