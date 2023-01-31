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«Арсенал» отдал хавбека Локонга в аренду «Кристал Пэлас» до конца сезона

«Арсенал» отдал хавбека Локонга в аренду «Кристал Пэлас» до конца сезона

Альбер-Мбойо Локонга проведет остаток сезона в «Кристал Пэлас».  «Орлы» объявили о переходе 23-летнего полузащитника из «Арсенала».

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