Лучшие Анекдоты из Питера за 26.11.2023

☎☎☎ Одно из двух: мы либо горы свернем, либо дров наломаем. ☎☎☎ Помни, ровно в полночь волшебство закончится и воскресенье превратится в понедельник! ☎☎☎ По мнению женщины, совместная ответственность за семейный бюджет означает, что муж отвечает за доходы, а жена - за расходы.