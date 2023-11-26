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Анекдоты и Шутки из Питера

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Лучшие Анекдоты из Питера за 26.11.2023

Лучшие Анекдоты из Питера за 26.11.2023

☎☎☎ Одно из двух: мы либо горы свернем, либо дров наломаем. ☎☎☎ Помни, ровно в полночь волшебство закончится и воскресенье превратится в понедельник! ☎☎☎ По мнению женщины, совместная ответственность за семейный бюджет означает, что муж отвечает за доходы, а жена - за расходы.

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