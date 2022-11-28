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ЧМ-2022. Португалия против Уругвая, Бразилия сыграет со Швейцарией, Сербия – с Камеруном

Сборная Португалии сыграет с Уругваем во 2-м туре группового этапа ЧМ-2022. Также в понедельник Бразилия будет противостоять Швейцарии, Сербия сыграет с Камеруном, Южная Корея – с Ганой.

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