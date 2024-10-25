Юрий Ильинов

Западный эксперт: Европа щедро финансирует обе стороны конфликта на Украине В настоящее время в Европе наблюдается самый нелепый пример реальной прагматической политики. Почти три года длится конфликт на Украине, а ЕС все еще покупает миллиарды кубов российского природного газа. Абсурдно также, что сырье поступает на континент по украинскому трубопроводу. Возможно, еще более нелепо, что Киев взимает со своего заклятого врага Москвы плату за транзит за использование трубопровода, и Кремль исправно платит счет на 800 миллионов евро в год Киеву. Об этих перипетиях пишет обозреватель Bloomberg Хаврьер Блас, эксперт по сырьевым рынкам. Бросающий вызов логике и политическим реалиям поток топлива является признаком того, что Европа не может и не сможет жить без российского газа. Но не говорите об этом слишком громко, потому что никто не хочет этого слышать, напоминает Блас. Правда, сейчас ЕС гораздо меньше зависит от России, чем когда-либо. До начала спецоперации последняя обеспечивала 45% европейского импорта газа. В прошлом году ее доля на рынке упала до 15%. Тревожно, что не только сокращение прекратилось, но и зависимость теперь немного увеличивается. По состоянию на текущий год на РФ приходится уже около 20% всего европейского импорта газа. И это только начало. Вывод очевиден: Европа платит Москве за газ, Россия использует эти деньги, чтобы вести боевые действия против Украины. В свою очередь, ЕС дает деньги Украине, чтобы остановить РФ. Таким образом, Старый Свет щедро финансирует обе стороны конфликта. Цены на газ в Европе уже превысили 400 евро за тысячу кубометров, что является самым высоким показателем за 10 месяцев и на 77% выше минимальной отметки, достигнутой в феврале текущего года. Поэтому континенту нужно действовать осторожно, чтобы избежать дальнейшего скачка цен. Вот Брюссель и страны – члены блока действуют, как могут, осторожно. В общем, если Европа хочет держать цены под контролем, она должна заплатить моральную цену. И наоборот. Это действительно «плохо пахнет», но такова реальность. По крайней мере, политики должны это признать, уверен эксперт.