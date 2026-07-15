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Курские новости

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Нейросеть научилась понимать интонацию и эмоции по голосу

Нейросеть научилась понимать интонацию и эмоции по голосу

Пользователям ИИ-помощника ГигаЧат стала доступна обновлённая нейросеть GigaChat Audio – большая языковая модель, которая способна обрабатывать аудиофайлы и голосовые сообщения без предварительного преобразования речи в текст.

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