"У нас верблюд так делать": в московском метро восточный гость обслюнявил пассажирке штаны

Юрий Николаев Хотелось бы спросить у этого ВЕРБЛЮДА мастурбекова_____ А со своей ВЕРБЛЯДЬЮ он так же поступает, когда у неё болит голова?!

Павел Б судья поступила честно ! Как только получила в конверте , так тут же и вынесла нужный приговор.. Ничего личного..Только бизнес...