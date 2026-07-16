Русский Колоколъ Не оценившую профессионального пикапа девушку Маткурбанов решил наказать по-особенному.
"У нас верблюд так делать": в московском метро восточный гость обслюнявил пассажирке штаны
Комментарии
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Юрий Николаев
Хотелось бы спросить у этого ВЕРБЛЮДА мастурбекова_____ А со своей ВЕРБЛЯДЬЮ он так же поступает, когда у неё болит голова?!
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1 м.
Павел Б
судья поступила честно ! Как только получила в конверте , так тут же и вынесла нужный приговор.. Ничего личного..Только бизнес...
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1 м.
Наталия
Сразу надо за такое высылать навсегда, поскольку данный персонаж не созрел для жизни в России, и никогда, судя по возрасту, не созреет. Время ареста надо продлить, чтобы он заработал на обратную дорогу.
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1 м.
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