Гордиенко рассказала о дружбе с Киркоровым: "У него трепетная тяга к Молдове"

Певица Наталья Гордиенко стала гостьей программы "Кредо героя", где в интервью она рассказала, какие отношения ее связывают с королем российской поп-эстрады Филиппом Киркоровым, где они познакомились, и как он стал ее наставником на «Евровидении», передает Noi.
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