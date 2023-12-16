Гордиенко рассказала о дружбе с Киркоровым: "У него трепетная тяга к Молдове"

Певица Наталья Гордиенко стала гостьей программы "Кредо героя", где в интервью она рассказала, какие отношения ее связывают с королем российской поп-эстрады Филиппом Киркоровым, где они познакомились, и как он стал ее наставником на «Евровидении», передает Noi.