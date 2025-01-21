В РПЦ ответили на слова протоиерея о наказании россиян за разврат ракетами HIMARS

Известные люди, которые появляются в медийном поле, должны нести ответственность за сказанное. Об этом, комментируя слова протоиерея Андрея Ткачева, связавшего удары ракетами HIMARS по России с наказанием за «разврат» и аборты, заявил председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, его цитирует РБК.
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