В РПЦ ответили на слова протоиерея о наказании россиян за разврат ракетами HIMARS

Известные люди, которые появляются в медийном поле, должны нести ответственность за сказанное. Об этом, комментируя слова протоиерея Андрея Ткачева, связавшего удары ракетами HIMARS по России с наказанием за «разврат» и аборты, заявил председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, его цитирует РБК.