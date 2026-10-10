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Царьград

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Россия ликвидировала свыше 3,44 тыс. опасных медведей в 2026 году

Россия ликвидировала свыше 3,44 тыс. опасных медведей в 2026 году

С начала 2026 года в российских регионах ликвидировано более 3,44 тыс. медведей из-за угрозы людям. Наибольшее количество уничтожено в Сибири, лидирует Красноярский край.

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