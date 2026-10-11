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Регионы России

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«Манчестер Сити» разгромил «Ливерпуль» после удаления Гравенберха

«Манчестер Сити» разгромил «Ливерпуль» после удаления Гравенберха

В матче 6-го тура Английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» одержал уверенную победу над «Ливерпулем» на стадионе «Энфилд».

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