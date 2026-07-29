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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ювентус» покупает 18-летнего Алайбеговича у «Байера» за 33+7 млн евро. «Челси» тоже интересовался вингером Боснии и Герцеговины

Керим Алайбегович перейдет в « Ювентус ».  Туринский клуб достиг договоренности с « Байером » о трансфере 18-летнего вингера, сообщает журналист Sky Sport Патрик Бергер.

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