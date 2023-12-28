Ученые Севастополя научились создавать БАДы из черноморских моллюсков

Севастопольский государственный университет и Институт биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН провели исследования жирового состава и пищевой ценности моллюсков прибрежной зоны Черного моря для создания из них биологически активных добавок.
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