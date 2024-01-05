Украину назвали полигоном НАТО для борьбы с Россией

Спецпредставитель президента России по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, директор департамента международной информационной безопасности МИД РФ Артур Люкманов заявил, что Украина превратилась в полигон НАТО для испытания методов борьбы с Москвой в цифровом пространстве .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии