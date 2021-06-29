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Самый опасный день в году: не выносите это из дома 30 июня, иначе оборвется чья-то жизнь

Самый опасный день в году: не выносите это из дома 30 июня, иначе оборвется чья-то жизнь

30 июня наступает один из самых сложных и опасных дней в году – день Солнцестоя. В народе говорят, что обретет настоящее счастье лишь тот, кто запасется терпением.

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Юрий Гаврилов
Чушь несусветная.
Люка
ну и лабуда...
Дмитрий Gold
Нельзя покурить выйти???
Алексей Рэдс
Можно покурить в туалете или в окно... А ещë лучше вообще курить бросить прямо в этот день. 🌷 ✅ ☀
Люка
в окно нельзя...это уже вышел на улицу:))))
Алексей Рэдс
В данной статье сказано именно о сигарете, а упоминание дыма в еë тексте отсутствует, следовательно можно наверно выдыхать дым в окно. ; )
Татьяна Ледяхова
Бред полный 👎👎👎👎👎

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