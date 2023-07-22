Зарубежное издание: Корабли ВМФ России оснащают глушителями GPS-сигналов «Поле-21»

В западной прессе обратили внимание на появление на ряде кораблей ВМФ РФ нового оборудования. Российский флот оснастил глушителями GPS-сигналов боевой вымпел в преддверии его участия в военном-морском параде в Санкт-Петербурге - отмечается в зарубежным издании Covert Shores.
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