Зарубежное издание: Корабли ВМФ России оснащают глушителями GPS-сигналов «Поле-21»

Владимир Козлов

air wolf Сегодня, 10:35 +2 Такие глушилки надо ставить на все стратегические объекты в России находящиеся в зоне поражения х-менов, а это вся европейская часть России, и пора начать вчера с прифронтовой полосы в 150 км, прилеты только будут нарастать..