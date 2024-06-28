Синоптик Шувалов: в Центральную Россию возвращается жара

В ближайшие дни на территорию Центральной России вернется жаркая погода. В предстоящие выходные температура воздуха перешагнет отметку в 30 градусов, рассказал RT руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.
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