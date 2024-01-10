Разведчик-наблюдатель ВС РФ рассказал об эффективной совместной работе расчета РЛС «Соболятник» и операторов БПЛА

Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО активно применяют передовое отечественное вооружение. Одним из примеров является использование малогабаритной мобильной РЛС «Соболятник», которая способна обнаруживать, как подвижные, так и статические цели на расстоянии до 30 км, а главное, определять их характеристики, различая личный состав противника и технику.