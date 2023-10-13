Черного кобеля не отмыть до бела. Нетаньяху пытается обелить Гитлера.

https://t.me/slavaded1337/31558* Хадж Амин аль-Хусейни (1897–1974) был исламским священнослужителем, одним из основоположников радикального исламизма, основанного на национализме, антисемитских и антидемократических ценностях и оправдывающего насильственные действия для достижения этих целей.