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https://t.me/slavaded1337/31558* Хадж Амин аль-Хусейни (1897–1974) был исламским священнослужителем, одним из основоположников радикального исламизма, основанного на национализме, антисемитских и антидемократических ценностях и оправдывающего насильственные действия для достижения этих целей.

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