Армия Израиля приостановит боевые действия в лагере беженцев на юге сектора Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приняла решение приостановить военные действия. Сообщается, что режим прекращения огня будет действовать до 15:00 мск в палестинском лагере беженцев Рафах, который находится на юге Газы, у границы с Египтом.
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