«Питтсбург» поздравил Овечкина с новым рекордом по голам в чемпионатах НХЛ

Хоккеисты клуба «Питтсбург Пингвинз» 18 апреля присоединились к поздравлениям для российского нападающего команды «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в связи обновлением рекорда по голам в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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