Артистка Рязанова призналась, хватает ли ей пенсии

Народная артистка РФ Раиса Рязанова, знакомая по ролям Антонины в легендарной картине «Москва слезам не верит», Кати в военной ленте «Фронт в тылу врага», Нины в драме «Инспектор ГАИ», раскрыла размер своей пенсии.
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