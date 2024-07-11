Артистка Рязанова призналась, хватает ли ей пенсии

Народная артистка РФ Раиса Рязанова, знакомая по ролям Антонины в легендарной картине «Москва слезам не верит», Кати в военной ленте «Фронт в тылу врага», Нины в драме «Инспектор ГАИ», раскрыла размер своей пенсии.