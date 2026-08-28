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Когда копать картошку в аномальном 2026 году: агроном назвал идеальный срок

Когда копать картошку в аномальном 2026 году: агроном назвал идеальный срок

По данным Минсельхоза, урожайность картошки упала на 8%. По словам заведующего кафедрой земледелия НГАУ Алексея Мармулева, это связано с аномальными погодными условиями лета-2026 .

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