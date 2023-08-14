Илья Ковальчук: «Зенит» уже не совсем тот. Взять очки у «Спартака» будет не так просто»

– Вы ходите на матчи РПЛ? Через неделю нас ждет блокбастер «Спартак» – «Зенит». – Очень интересно смотреть российскую лигу, и как раз в пятницу я смотрел матч «Урал» – «Спартак».
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