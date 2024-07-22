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Закон, порядок, государство

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В Амурской области полицейские рассказали о своей работе воспитанникам детского оздоровительного лагеря

Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Амурской области организовано мероприятие для детей, отдыхающих в детском оздоровительном лагере «Огонёк».

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