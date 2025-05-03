🚂 Связывая города-герои: первый тематический поезд Победы отправился из Севастополя в Санкт-Петербург Состав будет курсировать в течение всего мая.
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🚂 Связывая города-герои: первый тематический поезд Победы отправился из Севастополя в Санкт-Петербург Состав будет курсировать в течение всего мая.