Им было всё равно. Тайны, слухи и вся правда об убийстве 12-летнего мальчика в Кабаново

Раскрыта правда о "списках жертв" и наличии "кураторов" в деле об убийстве 12-летнего школьника в деревне Кабаново Орехово-Зуевского городского округа Московской области.
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