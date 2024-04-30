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Закон и Порядок

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Казахи выдворяют русских с одним условием. Власти закрывают глаза

Казахи выдворяют русских с одним условием. Власти закрывают глаза

В Казахстане русофобы всерьёз "взялись" за русских, в открытую выгоняя их из страны и призывая даром оставлять всё своё нажитое имущество.

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