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Царьград

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Процент диспансеризации оленеводов на Чукотке вырос на 12,6%

Процент диспансеризации оленеводов на Чукотке вырос на 12,6%

На Чукотке уровень диспансеризации оленеводов увеличился на 12,6% за год. Павел Фадеев сообщил, что более 350 оленеводов уже обследованы мобильными комплексами.

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