В столице Китая открылся художественный сезон древней архитектуры

В Пекине стартовал художественный сезон древней архитектуры «К востоку от Запретного города», посвященный интеграции культуры и искусства в древнюю архитектуру и прославлению богатого исторического и культурного наследия китайской столицы.
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