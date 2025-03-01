В Госдуме назвали поведение Зеленского в США позором Украины

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что встреча Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом обернулась позором для Украины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии